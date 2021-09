Mastella - Perifano, scontro sui sondaggi: «Siamo avanti». «No, vecchi trucchi» I mastelliani: «Sondaggi dicono che vinceremo», Alternavia: «Falso, ma se vuol vederne uno venga»

Botta e risposta tra l'area mastelliana e quella vicina a Perifano a due settimane dalle elezioni comunali. Oggetto della diatriba, questa volta, i dati di sondaggi, rigorosamente riservati.

I mastelliani infatti affermano: «Andiamo avanti in questa straordinaria campagna elettorale con il sostegno della stragrande maggioranza dei beneventani e il conforto dei sondaggi elettorali, tra cui quello de 'Il Sole 24 Ore' e alcuni commissionati dai nostri avversari, che assegnano a Mastella la fiducia della maggioranza assoluta dei cittadini. Abbiamo un sindaco che è conosciuto dal 100% dei beneventani (più del doppio degli sfidanti), che ha la fiducia della maggioranza assoluta dei cittadini e che, stando all’ultimo sondaggio, quello de 'Il Sole 24 Ore' di luglio, vincerà al primo turno. Senza dimenticare che anche il sondaggio commissionato dal Pd assegnava la vittoria a Mastella, ora pare che ce ne siano anche altri non comunicati, sempre dei nostri avversari, che vedono rafforzata la posizione del sindaco. Dunque andiamo avanti con la consapevolezza che Mastella sia il più forte».

Di contro l'area di Alternativa per Benevento: «Leggiamo dalla stampa della passione di Mastella per i sondaggi. Ogni tanto ne evoca uno, per esorcizzare il fantasma della sconfitta che da giorni lo assilla. Gli frana il terreno sotto i piedi ma continua ad illudersi di poter vincere le elezioni ricorrendo a vecchi trucchetti: la favola della vittoria al primo turno oramai gliela raccontano solo i suoi fedelissimi per tenerlo su di morale. Detto questo, come noto, da venerdì scorso è vietata la pubblicazione dei sondaggi. Se Mastella vuole, però, ne abbiamo uno 'fresco' : se passa dalle parti del nostro comitato glielo facciamo leggere, visto che ci tiene tanto. Ma portasse con sé i sali... ».