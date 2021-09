De Stasio: «Trasporti? Mastella smetta di vantarsi e guardi alla città» «Metodi poco chiari nella selezione del personale in Trotta Bus»

Rosetta De Stasio, candidato sindaco del centrodestra, attacca l'amministrazione uscente e il sindaco Mastella sui trasporti: « Anziché vantarsi del passaggio a Benevento di ITABUS, che naturalmente non è merito del Sindaco uscente, così come la fermata in città di “Italo”, Mastella farebbe bene ad interessarsi di ciò che gli compete, e cioè del trasporto pubblico locale, della condizione degli autobus cittadini, delle tabelle orarie previste, dei punti di fermata, dei collegamenti tra le zone della città, della possibilità di garantire anche ai cittadini meno abbienti di poter utilizzare i mezzi pubblici. E’ necessaria non solo la manutenzione dei mezzi, ma anche l’acquisto di mezzi nuovi al fine di potenziare il servizio pubblico, anche in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente.

La società privata romana Trotta gestisce dal 31/12/2018 (dopo il fallimento dell’AMTS partecipata al 100% dal Comune di Benevento), il trasporto pubblico locale e la gestione dei parcheggi a pagamento (a strisce blu) oltre al parcheggio multipiano di via del Pomerio. Inizialmente la gestione era prevista fino al Giugno 2019, ed è poi stata oggetto di continue proroghe.

Va precisato che la società Trotta percepisce 1.750.000,00 euro annui da parte della Regione Campania ed una somma di pari importo da parte del Comune di Benevento, maggiorata dei € 200.000,00 per il servizio di scuolabus. Inoltre incassa circa un milione all’anno dai parcheggi, pagando al Comune un agio del 16% , e pare che per la gestione del parcheggio allo stadio Vigorito sia previsto il pagamento di € 3,00 per ogni autovettura.

Gli importi corrisposti da Regione e Comune di Benevento sono rimasti invariati, nonostante la circostanza che in questi ultimi 4 anni siano stati collocati in pensione oltre 20 dipendenti, (che non sono stati sostituiti), e che gli importi di cui sopra corrisposti dagli Enti pubblici venivano determinati sul presupposto che Trotta aveva assunto tutti i dipendenti ex AMTS. Qualche giorno addietro, e cioè lo scorso 13 Settembre, la società Trotta ha assunto dipendente a tempo determinato senza alcuna selezione né concorso.

Se è vero che Trotta è un’azienda privata, è anche vero, come innanzi precisato, che la sua attività viene pagata con soldi pubblici.

Inoltre in azienda vi sono almeno 25 dipendenti a part-time ed alcuni di essi lavorano addirittura solo 3 ore al giorno! Come si spiega questa assunzione? Non si poteva effettuare una selezione interna o un concorso regolare? Non si poteva affidare l’incarico ad uno dei dipendenti part-time?..

Il metodo che noi combattiamo viene applicato anche nella gestione del trasporto pubblico. Il Comune di Benevento e la Regione Campania continuano a corrispondere alla società Trotta somme che, sulla base di quanto innanzi rilevato, non sono dovute e che potrebbero essere utilizzate per l’acquisto di autobus nuovi, per la manutenzione dei mezzi già in dotazione, per il potenziamento delle corse, per il raggiungimento di zone della città ove il servizio è assolutamente inesistente o insufficiente.

Combattiamo questo metodo anche con la denunzia! E Senza paura!»