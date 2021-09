Sondaggi. I mastelliani: «Il Pd ne ha uno positivo per Perifano? Fake news» «La verità è che sono terrorizzati addirittura di arrivare terzi»

“Se il Pd avesse posseduto un sondaggio positivo, lo avrebbe sicuramente pubblicizzato ma hanno ancora nel cassetto il sondaggio commissionato alla 'Winpoll' dove Mastella è dato vincente contro tutti”. Così il coordinamento delle liste del candidato sindaco Clemente Mastella. “Ripetiamo, l’ultimo sondaggio pubblicato su Benevento è quello de 'Il Sole 24 Ore' che assegna a Mastella il 59,5% di consenso. Per il resto, siamo alle fake news create ad arte per dare un minimo di ossigeno ad un Pd moribondo che ricorre ai soliti mezzucci pur di rianimarsi”, prosegue la nota del coordinamento delle liste mastelliane che conclude: “Sono addirittura terrorizzati dal rischio di arrivare terzi, ma stiano tranquilli: poco Sali e tanto Pepe per la medaglia di bronzo!”.