Città Aperta: «Lepore e Del Vecchio hanno sindrome di Stoccolma» «Uno vicesindaco, l'altro assessore con Pepe oggi primo sponsor di chi offende quell'esperienza»

Interviene Città Aperta sulla questione dissesto, criticando le posizioni di Lepore e Del Vecchio, ex amministratori della Giunta Pepe ogg con Mastella: «Siamo sinceri: a leggere la nota stampa a firma di 'Essere Democratici' abbiamo subito pensato a uno scherzo. Ma come, ci siamo detti, Mastella - messo all'angolo come un pugile suonato per la gestione opaca e dannosa della vicenda dissesto - lancia strali e offese alla vecchia amministrazione e a lanciarsi a sua difesa sono proprio loro, i 'vecchi amministratori'? A quanto pare si. Sono proprio Raffaele Del Vecchio e Cosimo Lepore - il primo 'sponsor' e il secondo candidato di 'Essere Democratici' - a sottoscrivere la difesa del loro accusatore!!! Davvero la soglia del ridicolo, in questa campagna elettorale, si sposta sempre più in basso. Dobbiamo pensarla così perchè altrimenti c'è una sola spiegazione scientifica al comportamento di Del Vecchio (vicesindaco di Pepe per 10 anni) e Lepore (assessore e 'pepiano' di ferro): si chiama "Sindrome di Stoccolma" e sta a indicare una situazione paradossale in cui la vittima di un atteggiamento aggressivo manifesta simpatia e persino amore (oltre che una totale sottomissione) nei confronti dell'aggressore. Una diagnosi semplice. La cura? La lasciamo agli elettori, nella certezza che i beneventani - come sempre accaduto in passato - sapranno censurare il trasformismo di chi innalzava la bandiera dell'anti-mastellismo per poi rivelarsi, col tempo, essere egli stesso una banderuola».