Centro storico, Perifano: "Serve regolamento condiviso" "Bisogna riunire residenti e imprenditori"

“Esiste un problema Centro Storico? Sì, esiste. Sarebbe un errore negarlo. Ma allo stesso modo sbaglia chi critica i residenti che reclamano la vivibilità dei luoghi o chi colpevolizza imprenditori che lavorano e danno lavoro o ancora chi scarica le responsabilità sui giovani e il loro desiderio di socialità". Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’ che aggiunge: "La generalizzazione rischia di far pagare il conto alle vittime e non ai violenti, non agli incivili. E così anche l'immobilismo, ovvero il lasciar correre sperando che nulla più accada. Non mi appassiona la ‘caccia’ ai colpevoli, ma mi interessa la ricerca della soluzione. Soluzione che non arriverà mai, se non si inquadra e si riconosce il problema. I fatti accaduti martedì notte hanno evidenziato la questione della pubblica sicurezza, che investe Comune, Questura e Prefettura ma sul tappeto ci sono anche i temi dell’incuria, della trascuratezza e della scarsa illuminazione di alcune strade e vicoli e delle regole che mancano o non vengono rispettate. Su questo punto, ribadisco un concetto a me caro: i conflitti non vanno esasperati ma vanno affrontati, anche se costa fatica e anche al costo di scontentare in parte qualcuno. Non ci sono alternative: un’amministrazione comunale deve fare la sua parte, per quelle che sono le proprie possibilità e competenze. La prima cosa che farò, se toccherà a me l’onore di guidare la Città, sarà riunire allo stesso tavolo le rappresentanze dei residenti e degli imprenditori per giungere a un regolamento condiviso. E lo farò partendo proprio da un accordo che era stato già raggiunto tra le parti ma che poi l’amministrazione ha deciso di stravolgere”.