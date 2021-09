Pd: "Depuratore? Mastella lo ha già detto un mare di volte, e non c'è" "Già nel 2018 annunciava che si sarebbe fatto in 18 mesi: è una barzelletta"

Ironizza sul depuratore il Pd, dopo l'annuncio di Mastella che tra un anno e mezzo l'opera sarà realizzata: “Tra qualche giorno si festeggerà il terzo anniversario del giorno in cui Clemente Mastella disse per la prima volta; "tra diciotto mesi Benevento avrà il suo depuratore". Era infatti il 2 ottobre 2018 quando il primo cittadino (ancora per poco) di Benevento annunciò di aver risolto il problema del depuratore cittadino. Per inciso, ricordiamo che il problema del depuratore cittadino è stato creato proprio da Clemente Mastella che ha perso il finanziamento che l'amministrazione di Fausto Pepe aveva ottenuto. Come ogni grande artista di avanspettacolo, il sindaco adora replicare i suoi pezzi migliori e anche quest'anno ci ha raccontato la barzelletta del depuratore pronto tra 18 mesi. Per fortuna questo triste spettacolo è alle battute finali e tra qualche giorno, oltre a festeggiare il triennale di quella barzelletta, potremmo celebrare l'inizio di una nuova stagione per una Benevento a colori con Luigi Diego Perifano sindaco.”