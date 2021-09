Sondaggi, i mastelliani attaccano: "Ancora fake news: ma ora abbiamo denunciato" "Segnalato ad Agcom una grave violazione. Fa tenerezza che gonfino il petto per un secondo posto"

E' ancora bagarre sul tema sondaggi, con i mastelliani che attaccano: "Circola in queste ore l’ennesima fake news relativa a sondaggi che vedrebbero in risalita il candidato del PD.



Sconcerta che la bufala rilanciata da un fantomatico sito di informazione, riporti finanche dichiarazioni dello staff di Perifano relativamente al sondaggio, in violazione delle leggi che regolano la comunicazione elettorale.



Insieme al mancato rispetto delle norme, è chiaro da parte degli autori il tentativo di inquinare la corretta informazione dei cittadini provando a raggirarli con false notizie distribuite direttamente sui telefoni cellulari.



Abbiamo querelato gli autori presso l’autorità giudiziaria perché siano sanzionati in sede penale e civile, e segnaleremo l’ennesima turbativa del confronto e la grave violazione all’AGCom, per tutti i provvedimenti del caso. Nella loro ricostruzione fantastica gli autori della fake news prima parlano di un testa a testa tra i candidati ma poi, costretti a non spararla troppo grossa, comunque descrivono uno scenario con Clemente Mastella in testa.



Fa quasi tenerezza constatare come nemmeno nelle bufale più clamorose riescano ad immaginare nulla di meglio di un secondo posto per i propri beniamini: un segnale inequivocabile della situazione disperata vissuta in queste ore".