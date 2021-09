Adinolfi nel Sannio: "Investire per fermare lo spopolamento" A Benevento l'incontro con l'ex parlamentare

Dalle aree interne, alla famiglia tradizionale, dalla necessità di investimenti per fermare lo spopolamento ai suoi libri. Mario Adinolfi, presidente del 'Popolo della Famiglia' ha fatto tappa oggi a Benevento per la campagna elettorale.

A Palazzo Paolo V per un incontro a sostegno della coalizione guidata da Clemente Mastella, l'ex parlamentare ricorda le sue origini campane, parla di una “città meravigliosa”, ma anche della necessità di fermare lo spopolamento. “La provincia di Benevento ha un tasso di ricambio generazionale che la porta al 105 posto su 107 province”.

Una rotta da invertire secondo l'ex parlamentare con politiche che possano fermare il calo demografico di queste zone: “Bisogna investire, bisogna chiedere investimenti, ma questi investimenti si costruiscono con una classe dirigente che ci crede, che vuole vedere il territorio rinascere”.

Adinolfi nel Sannio per l'unica tappa campana di questa tornata elettorale parla del Sud come “luogo fecondo, di tradizioni”, e prende ancora una volta le distanze dal suo ex partito in cui spiega di non riconoscersi più: “Sono stato in Parlamento a rappresentare la sinistra, ma era una sinistra a sostegno dei più deboli, ma a me sembra che oggi abbia perso il proprio senso”.