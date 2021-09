Mensa scolastica slitta al 6 ottobre: «Molti iscritti, e poi ci sono elezioni» «Dirigenti hanno chiesto tempo per ottemperare a protocolli Covid»

Slitta l'avvio della mensa a Benevento. A comunicarlo è il Comune: «Si rende noto che, a seguito dell’incontro tenutosi ieri tra i dirigenti scolastici, i rappresentanti della ditta appaltatrice del servizio, il dirigente del servizio ed il direttore dell’esecuzione, è stato deciso il differimento dell’avvio del servizio di refezione a mercoledì 6 ottobre 2021. Nel corso dell’incontro è infatti emersa la necessità di definire sotto l’aspetto tecnico, organizzativo e sanitario le modalità di svolgimento del servizio alla luce del notevole incremento degli iscritti e di dare la possibilità ai dirigenti scolastici di procedere all’adeguamento dei DUVRI per dare piena ottemperanza ai protocolli Covid sia dal punto di vista logistico che documentale. Ciò anche in considerazione del fatto che molti plessi saranno sede di seggio elettorale in occasione delle imminenti elezioni comunali».