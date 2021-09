"L'Ascensore a Palazzo Mosti? Un progetto della giunta Pepe" L'ex consigliere comunale sull'opera inaugurata questa mattina

“Un Sindaco serio questa mattina, nell’inaugurare l’ascensore di palazzo Mosti, avrebbe ricordato alla cittadinanza che l’opera è stata progettata, finanziata e persino appaltata dall’amministrazione precedente (il via libera definitivo nel 2015, dopo una lunga interlocuzione – durata due anni – con la Soprintendenza)".

Così l'ex consigliere comunale Giuseppe Zollo, in corsa con il Partito Democratico per la prossima tornata elettorale.

"Non ci sarebbe stato nulla di cui vergognarsi- prosegue-, si chiama continuità amministrativa. Un sindaco che serio non è, invece, non solo non rende merito a chi ha determinato la realizzazione dell’opera che inaugura ma addirittura lo offende, puntando tutte le sue fiches sulla menzogna e la falsità. Un atteggiamento grave che neanche la paura di perdere le elezioni può giustificare. L’ennesima caduta di stile, in questa campagna elettorale, di Clemente Mastella. L’auspicio è che sia l’ultima ma considerato l’andazzo c’è poco da essere ottimisti”.