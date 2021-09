Moretti con gli ex sindaci di Benevento, da Pepe a Viespoli per "Città Sospese" «Ci candidiamo a governare per portare la città nel futuro»

Stasera al San Marco Angelo Moretti, leader di Arco, presenta "Le città sospese":

"La nostra città vive una condizione diffusa di sospensione ed incompiutezza, ma non è una condanna, né una iattura: è la stratificazione decennale dei disequilibri politici che ci governano.

Via Saragat, via Martignetti, via Rotili, piazza Duomo, il Parco Cellarulo, il Malies, la Spina Verde,

via Fontanelle sono tutte "città sospese" dentro la città, incrostazioni giuridiche, ambientali e sociali

che ci hanno ingessato da decenni.

È il momento di una nuova politica della città, una politica che si faccia carico delle città sospese come di una responsabilità condivisa tra passato presente e futuro: occorre tagliare il filo della sospensione

e riannodare i fili della connessione con la città tutta.

Noi ci candidiamo a governare le città sospese per portarle dentro al futuro di Benevento risolvendo - con le nostre competenze e la nostra visione di città verde, accogliente e intelligente - problemi che non possono più attendere soluzioni da altri e che solo un governo di cittadini può risolvere".



Parteciperanno anche gli sindaci D'Alessandro, Pepe e Viespoli, oltre all'ex parlamentare Roberto Costanzo per offrire la propria visione sul tema.