Covid: situazione stabile al San Pio. Nessun ricovero e nessun decesso Restano 14 i pazienti ricoverati nel nosocomio sannita

Situazione covid stabile al San Pio nelle ultime 24 ore: non si registra nessun nuovo ricovero nella struttura e per fortuna nessun decesso. Non si registrano neppure nuove dimissioni.

Restano 14 dunque i pazienti ospitati nei reparti dedicati alla cura del coronavirus: 5 in pneumologia subintensiva, 9 nel reparto malattie infettive.