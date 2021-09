Lonardo: rimborsi ed esenzioni tributarie anche per i librai La senatrice del gruppo misto ha sottoscritto una interrogazione parlamentare

"Ho sottoscritto una interrogazione parlamentare, presentata in Senato dal collega Sen. Fabrizio Ortis ai Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, per chiedere di sapere se il Governo abbia intenzione di intraprendere iniziative atte a riparare alla disparità di trattamento riservata ai concessionari di suolo pubblico per la rivendita di libri, i quali, infatti, a differenza di altre attività, non sono stati esentati dal pagamento della Tosap (Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) e del Cosap (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)". Così la senatrice del gruppo Misto, Sandra Lonardo che prosegue: "È giusto che anche per i librai siano previsti rimborsi ed esenzioni tributarie, al fine di alleviare le enormi sofferenze economiche patite in questo lungo periodo pandemico”.