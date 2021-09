Mortaruolo: «Buona l'idea di Perifano di ITS agroalimentare nel Sannio» Il consigliere regionale: «Opportunità in cui la Regione crede moltissimo»

Istituire un Istituto Tecnico Superiore dedicato all'Agroalimentare è una buona idea. A dirlo il consigliere regionale Mortaruolo: “L'idea lanciata dal candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano di istituire un ITS dedicato all'Agroalimentare in provincia di Benevento, per formare quadri intermedi con un'elevata specializzazione e in grado di accogliere giovani studenti provenienti da tutta la regione, trova tutto il mio sostegno e la mia totale adesione.

Sull’agroalimentare sannita, infatti, serve un cambio di passo.

Ed è per questo che l'istituzione di un ITS, incentrato su una delle vocazioni principali della nostra provincia, risulta essere una risposta qualificata e vincente per un settore che può rilanciare l'economia del Sannio. Per farlo, però serve mettere ulteriormente in rete le migliori energie nel campo delle produzioni.

Questa opportunità, sulla quale la Regione Campania crede moltissimo, trova forza anche dalle risorse del PNRR che attribuisce risorse a fondo perduto per 1,5 miliardi di euro, importo al quale si aggiunge un Fondo presso il ministero dell’Istruzione di 68 milioni di euro per il 2021 e di altri 48 milioni di euro nel 2022

Sono convinto, che il Presidente De Luca, saprà cogliere questa opportunità e dare una risposta forte per il Sannio e le aree interne attraverso l'individuazione di un ITS sull'agroalimentare proprio in un'area che è la più vitata della Campania e dove le produzioni sono di eccezionale valore.

Il Sannio deve diventare un hub della modernità applicata alle nostre vocazioni produttive, dall'agricoltura ai servizi, che sia conosciuto sul piano internazionale per la formazione d’eccellenza”.