"Rifiuti, gestione e costi pessimi. Invertire la rotta" Altra Benevento è possibile con Angelo Moretti hanno acceso i riflettori sull'argomento

“Costi raddoppiati e una gestione che non premia il lavoro virtuoso dei cittadini”. Il trattamento rifiuti, la riorganizzazione dell'Asia e la riduzione della Tari gli argomenti al centro dell'incontro promosso da 'Altra Benevento è possibile - Senso civico' a sostegno del candidato sindaco della coalizione Arco Angelo Moretti.

Negli interventi di Maurizio Zeoli, coordinatore provinciale del Codacons, dei candidati Antonella Coletta, Nicola Mariniello, Gabriele Corona e Angelo Moretti riflettori puntati sulla situazione di Benevento.

Citano i dati Ispra - Ministero dell'Ambiente per evidenziare come “i costi procapite del servizio rifiuti a Benevento sono raddoppiati tra il 2015 e il 2019. Costi che passano da 146 euro procapite nel 2015 a 284 nel 2019, quindi da 8 milioni e 773 euro a 16.700 complessivi”.

E si tratta degli unici dati per fare il punto “perchè – ribadiscono – l'Asia non ha diffuso informazioni sufficienti, compresi i bilanci”.

E sull'Asia auspicano una profonda riorganizzazione “sedi, attribuzioni di incarichi, sistemi di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti” puntando i riflettori sulle scelte gestionali che dovrebbero invece preferire “sistemi di raccolta più efficienti e trattamento di rifiuti organici sostenibili”.

“Benevento – chiosano - con l'amministrazione Mastella, è il terzo peggior comune italiano quanto ai costi per famiglia peggio fanno solo Trapani e Crotone”. E dunque “il sindaco deve una spiegazione” e “occorre invertire la rotta”.

E Angelo Moretti ha voluto mettere in evidenza l'importanza delle istanze che arriva dai cittadini per un miglioramento della gestione pubblica.