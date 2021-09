Acqua bene comune: "Volevamo confronto: 3 candidati su 4 si sono sottratti" "Moretti si è detto disponibile, altri tre no"

Acqua Bene Comune interviene per illustrare lo stato della discussione con i candidati sindaco sul tema acqua: "Il Comitato Sannita Abc ha invitato tutti i candidati a Sindaco ad un dibattito pubblico per discutere sull’Acqua e della forma di gestione e partecipazione del servizio idrico integrato per Benevento. Prendiamo atto che i candidati Mastella, Perifano e De Stasio, ufficialmente invitati, si sono sottratti sia ad un incontro pubblico con il Comitato, sia ad un confronto tra i quattro aspiranti. Il tema della forma di gestione dell’acqua è una delle prime questioni che il nuovo Sindaco di Benevento dovrà affrontare una volta eletto. Abbiamo verificato i programmi dei tre candidati, ma nessuno di essi si è pronunciato sulla questione della forma di gestione del servizio idrico. La candidata De Stasio, ha inviato le sue risposte ai nostri quesiti con un comunicato che è integralmente pubblicato sulla nostra pagina Facebook.

L’unico candidato che nel suo programma elettorale si è espresso per la ripubblicizzazione del servizio idrico è Angelo Moretti.

Incontreremo il candidato Moretti in un dibattito pubblico mercoledì 29 settembre alle ore 18,00 al Centro La Pace di Benevento, in via Cifaldi. L’incontro avverrà nel pieno rispetto della normativa anticovid e sarà trasmesso dalla nostra pagina Facebook".