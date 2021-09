Nuove corse bus per Asi Ponte Valentino e contrade Olivola e Roseto Mastella e Ambrosone: «Miracolo amministrativo sui trasporti in città dopo fallimenti»

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’Assessore ai Trasporti e Mobilità Luigi Ambrosone, comunicano che a partire da domani 29 settembre 2021 saranno istituiti le nuove corse automobilistiche del trasporto pubblico locale, gestito dalla società Trotta Bus Service Spa, che collegheranno le zone

industriali del consorzio ASI di Ponte Valentino e zona PIP di contrada Olivola Roseto.

«Il collegamento delle suddette zone, mai previsto prima d’ora, consente di dare il giusto servizio di trasporto e mobilità agli operatori commerciali e industriali, unitamente ai tanti cittadini che abitano nella zona che dopo 50 anni possono utilizzare il servizio pubblico per i propri spostamenti da e per il centro della città di Benevento.

L’amministrazione del sindaco Mastella, dopo aver salvato dal fallimento il trasporto pubblico locale ivi compreso il posto di lavoro a circa 100 dipendenti, ha pianificato e rilanciato il trasporto in città anche con nuove linee automobilistiche che raggiungono nuove zone della città mai raggiunte prima, con contestuale rinnovo del parco Autobus con circa 10 autobus nuovi e di ultima generazione in termini di confort e impatto ambientale.

Per il prossimo anno sono in arrivo ulteriori 20 nuovi autobus che andranno a rinnovare totalmente il parco automobilistico del trasporto pubblico per consentire un servizio sempre più efficiente, confortevole e di qualità.

Dopo pochi anni dal disastroso fallimento della società AMTS, frutto di profonda incapacità amministrativa dei precedenti amministratori, rendere il traporto pubblico locale tra i più considerati e apprezzati in Italia in termini di funzionalità, confort e servizi ai cittadini è sicuramente un miracolo amministrativo del sindaco Mastella e della sua amministrazione».