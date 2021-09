Perifano: «Impiantistica sportiva: anche qui rompere l'immobilismo» «Serve recuperare terreno perduto: molti lamentano assenza dialogo con amministrazione»

“Aggregazione sociale, benessere psicofisico ed economia territoriale: investire nello sport e negli impianti sportivi vuole dire migliorare la qualità della vita delle persone e dei quartieri. Per questo, se i cittadini lo vorranno, con la mia amministrazione restituirò alle società sportive dilettantistiche (ASD) quella centralità che negli ultimi anni è andata persa”.

Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, intervenendo a una manifestazione organizzata dalla componente giovanile de ‘La Tua Benevento Futuro’.

“Diverse le problematiche che gli operatori dello sport dilettantistico mi hanno segnalato nel corso di questa campagna elettorale. Da più parti mi è stata evidenziata una scarsa, per non dire del tutto assente, comunicazione tra l’amministrazione comunale e l’associazionismo di base. Un dato sorprendente considerato che quello sportivo è stato uno dei settori più duramente colpiti dalle restrizioni necessarie a contrastare l’emergenza Covid”.

“Come già detto in passato, bisognerà correre per recuperare il terreno perduto. La prima cosa da fare, allora, sarà verificare le condizioni strutturali degli impianti sportivi pubblici per poi stipulare forme di convenzione-collaborazione con le società. Le strutture ci sono, la volontà di utilizzarle pure ma per l’annualità 2021/22 l’amministrazione comunale non ha emanato alcun avviso e l’unico iter avviato è oggetto di attenzione da parte della magistratura”.

“Anche sulla gestione degli impianti sportivi, dunque – conclude Perifano – la Città e i beneventani pagano il conto di immobilismo e approssimazione. Da parte mia, nessuna falsa promessa elettorale ma due impegni precisi: sbloccare l’impasse e procedure chiare e trasparenti per l’affidamento delle strutture”.