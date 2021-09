Italia Viva: a sostegno di Mastella arriva tutto lo stato maggiore Per Sannio Libero arrivano Rosato, i coordinatori regionali, l'assessore Caputo e i consiglieri



Volata finale per la lista “Sannio Libero” che alle comunali di Benevento è in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Clemente Mastella. “Viva Benevento. La Politica al centro”, questo il titolo di un nuovo appuntamento elettorale in programma giovedì alle ore 11:30 presso l’hotel Villa Traiano di Benevento organizzato dal coordinamento provinciale di Italia Viva. Un evento che vedrà tra gli altri la partecipazione del Presidente nazionale di IV Ettore Rosato. Ad introdurre i lavori i due coordinatori provinciali Simona Tessitore e Bepy Izzo e i regionali Angelica Saggese e Ciro Buonajuto; a seguire il gruppo dei consiglieri regionali di Italia Viva con il capogruppo Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo. A seguire l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e le conclusioni affidate ad Ettore Rosato e al candidato sindaco di Benevento Clemente Mastella. Dunque tutta la squadra di Italia Viva , regionale e nazionale, a sostegno di Mastella e della lista “Sannio Libero “. Una squadra che vede un accordo politico tra Italia Viva di Matteo Renzi e Campania Libera di Vincenzo De Luca e che a Benevento è rappresentata da Fernando Errico , Delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari. “È un onore avere al nostro fianco tutti gli amici di Italia Viva - afferma Bepy Izzo coordinatore provinciale di IV che ha seguito da vicino insieme ad Errico la costruzione di questa lista - per dare la volata finale ai nostri candidati e al sindaco Mastella. Sono convinto che lunedì sera otterremo il risultato sperato…

‘Sannio Libero’ - continua Izzo - è espressione di un’ampia area politica che si riconosce nel nostro Partito, Italia Viva, e in Campania Libera del Presidente Vincenzo De Luca ed insieme stiamo portando avanti un’ azione di riforma della Regione Campania. Concludo nell’ invitare tutti a partecipare giovedì mattina a questo importante appuntamento dove parleremo del futuro della città per una ‘Benevento Viva’, che diventi capitale del Sannio, attraverso la connessione con le strategie di sviluppo regionale e nazionale”.