Ruggiero: «Interroghiamo Di Maria su Ato e Stir Casalduni» Il consigliere provinciale: «Nuovo sito compostaggio? E' tentativo per perdere tempo?»

Il Pd interroga Di Maria su Ato Rifiuti e Stir Casalduni: « Il gruppo del Partito Democratico alla Provincia di Benevento presenterà un'interrogazione al Presidente della Provincia Di Maria, per avere chiarimenti sulle osservazioni fatte dall'ATO rifiuti rispetto al progetto di ammodernamento presentato dalla Regione Campania nell'area dello Stir di Casalduni.

Nel documento inviato dal Presidente Iacovella al Settore Ambiente della Regione Campania c'è scritto chiaramente che a breve verrà comunicato il nuovo sito su cui realizzare un impianto di compostaggio capace di smaltire l'intera frazione organica prodotta nel Sannio.

Si evidenzia che tutti i Comuni del Sannio risposero negativamente alla manifestazione d'interesse proposta dall'ATO, quindi non si comprende se questa affermazione abbia delle solide basi oppure sia l'ennesimo tentativo di far perdere tempo senza risolvere l'annoso problema dello smaltimento della frazione organica dei rifiuti.

Sarebbe paradossale aver individuato il territorio di un Comune quando sia l'ATO che la Provincia di Benevento sono in prima linea nell'osteggiare gli unici due impianti in corso di realizzazione e di autorizzazione, cioè quello di Sassinoro e quello di Casalduni, e per giunta senza aver ancora sottoposto ai Comuni del Sannio uno straccio di piano industriale».