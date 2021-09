Rosato (IV): «Mastella? Il miglior candidato sindaco. Progetto a lungo termine» Il coordinatore nazionale del partito di Renzi nel Sannio

Tutto lo stato maggiore di Italia Viva oggi all'Hotel Traiano a sostegno di Mastella. E' arrivato anche il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato.

Un percorso ragionato, secondo Rosato, quello che ha portato all'appoggio a Mastella: «E' il miglior candidato sindaco in campo, lo sosteniamo con convinzione così come suggerito dai nostri militanti e dirigenti di Benevento.

Di sicuro è un'idea che guarda al 2023 quella di costruire uno spazio moderato nei toni, riformista nei contenuti che apprezzi quel che sta facendo il Governo Draghi».

Ed è anche un'occasione per Italia Viva dopo il magrissimo risultato (1% a Benevento contro risultati intorno al 10 per cento in altre province) delle regionali 2020: «Il risultato di Benevento mi è rimasto qui (e indica la gola Rosato ndr): è frutto di errori, ma in un partito appena nato. Ci saremo per dare il nostro contributo in una terra che ha grandissime potenzialità, ma le potenzialità da sole non bastano. Ma credo che il Pnrr sia un'occasione stratosferica per dare risposte al territorio. C'è una fase molto impegnativa davanti. A partire dalle elezioni del Presidente della Repubblica. Io sono per un progetto politico che guarda avanti, per una politica che dia speranza e progettualità».

Un concetto ribadito anche dai coordinatori, Simona Tessitore, anche lei impegnata in prima persona a Solopaca, e Bepy Izzo che ha ricordato l'importanza nella politica di oggi di un progetto che guardi al centro, con la moderazione come valore.