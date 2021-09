Serracchiani per Perifano: «Sfida tra passato e futuro. Perifano è il futuro» Il candidato di Alternativa per Benevento: «Sarà una grande vittoria, i beneventani hanno deciso»

Ultime ore di campagna elettorale, coi big in campo per gli ultimi endosement. Per Luigi Diego Perifano è arrivata Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera del Partito Democratico: «Il Pd diviso? - ha dichiarato l'ex presidente della Regione Friuli – No, il Pd è qui, e sostiene Perifano. Lo sostiene perché in lui ho visto tanta passione per Benevento, e girando tutta l'Italia non mi è capitato spesso di vedere così tanta passione. Perché sono stati messi in campo i candidati migliori. E perché non è una semplice elezione amministrativa, ma molto di più: chi amministrerà gestirà una mole enorme di fondi, e quindi bisogna scegliere bene, visto che l'Europa non stacca un assegno e basta. La realtà è che a Benevento per quel che ho visto ci sarà una sfida tra passato e futuro. E il futuro è qui, con Luigi Diego Perifano».

Il candidato di Alternativa per Benevento, dal canto suo si è detto ottimista: «Sarà una grande vittoria per Benevento liberata. Una grandissima vittoria. Devo dire che non è stata una passeggiata ma abbiamo trovato favore, superando ostacoli e trovando un clima positivo, una simpatia crescente , sembra che i beneventani abbiano deciso di decidere»,

E sulle squadre in campo: «I miei candidati sono persone competenti: non abbiamo voluto fare una parata e imbottire liste di figuranti». Ha preso la parola anche il deputato dem sannita Umberto Del Basso De Caro, rompendo il silenzio solo per una breve nota: «Debora Serracchiani porta bene: non è la prima volta che viene nel Sannio, era già stata qui per la chiusura della campagna elettorale a Montesarchio, e Damiano vinse. Per il resto confermo il silenzio autoimposto, parlerò il 19 ottobre»., Il giorno dopo l'eventuale ballottaggio, che evidentemente Del Basso considera imminente.