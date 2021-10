Elezioni amministrative, cambia la sede di quindici seggi elettorali: ecco quali Modifiche necessarie a causa dell’indisponibilità di tre plessi scolastici

A causa dell’indisponibilità di tre plessi scolastici, si è reso necessario provvedere al cambio di sede di alcuni seggi elettorali. Lo rende noto il comune di Benevento che precisa: in particolare, stante l’indisponibilità della Scuola elementare di via Grimoaldo Re, le sezioni elettorali 63, 65, 66, 67, 68 e 69 sono state trasferite presso l’Istituto secondario Moscati di via Cosimo Nuzzolo, mentre le sezioni 13, 35, 38, 39 e 40 sono state trasferite presso l’Istituto scientifico Rummo di via Santa Colomba a causa dell’indisponibilità della Scuola elementare Silvio Pellico. Infine, stante l’indisponibilità della Scuola media Bosco Lucarelli, le sezioni 32, 33, 34 e 37 sono state trasferita presso la succursale dell’Istituto Le Streghe, ubicata in via Santa Colomba 50 (ex Istituto Marco Polo).