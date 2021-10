Perifano: «Tanti mi hanno incoraggiato: voltiamo pagina dopo anni di incapacità» Il candidato di Alternativa per Benevento: «Altri scappano da confronto: noi pensiamo al futuro»

Appello al voto di Perifano, prima della chiusa in piazza prevista per oggi pomeriggio: «Care beneventane e cari beneventani, siamo giunti alla fine della campagna elettorale. In questi mesi ho incontrato migliaia di persone. Ho partecipato a centinaia di eventi. Ho attraversato la città in lungo e in largo, ho girato nei suoi rioni e nelle sue contrade. Ho incrociato paure e speranze. Ho parlato dei problemi e proposto le soluzioni che la nostra alleanza, ‘ Alternativa per Benevento’, ritiene utili per cambiare in meglio. Mi ricordo tutte le facce, i sorrisi, le pacche sulle spalle, le parole di incoraggiamento, i 'vai avanti', i 'non mollare', i 'vinciamo e salviamo Benevento'. Voglio ringraziarvi uno per uno per l'affetto con cui mi avete circondato.

Quando sono stato il destinatario di attacchi volgari, li ho rispediti a mittente. Quando loro sono scesi in basso, noi siamo andati più in alto, parlando sempre del merito delle cose. C’è chi è scappato di fronte alla richiesta di un confronto pubblico. Non è stata mancanza di rispetto nei miei confronti, ma nei confronti della città di Benevento. Perfettamente in linea con questi anni di grigiore politico e di incapacità amministrativa. Ma adesso tutti possiamo voltare pagina. Sappiamo come farlo e sappiamo con chi farlo. Donne e uomini liberi, dalla faccia e dalle mani pulite. Possiamo insieme costruire il futuro della nostra città e dei suoi figli. Di una città che è fatta di tante storie, di tante pluralità, di tanti colori. Mancano 48ore all'apertura dei seggi, ci sono ancora migliaia di indecisi. Ogni voto conta, ogni elettore può favorire il cambiamento e favorire la liberazione della città dai disastri di questi anni. Fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo metro, ogni beneventano può essere artefice della rinascita della nostra comunità. Io ci credo, facciamolo insieme, costruiamo una Benevento a colori».