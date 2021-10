I mastellianI: «Scuola magistratura: è la Mazzoni che mente» «Nel 2007 non votò all'ordine del giorno Tassoni»

"Erminia Mazzoni è una bugiarda e pensa evidentemente di poter prendere in giro i beneventani. Nel 2007, l'allora deputato non votò in favore di Benevento all'ordine del giorno proposto dal deputato Tassoni per riportare la scuola di magistratura da Benevento a Catanzaro. Il ministro Mastella, con proprio decreto, aveva spostato la scuola a Benevento e la deputata Mazzoni, alla votazione n. 147 sull'ordine del giorno Tassoni 9/2900/9, si astenne non votando in favore della città di Benevento. Questa è la verità dei fatti che la bugiarda Mazzoni cerca di mistificare con assurde dichiarazioni". Così in una nota il comitato elettorale del candidato sindaco Mastella.