Mastella: «Perifano? Illazioni vergognose su assegnazione lavori» Il sindaco: «Non mi sono mai occupato dell'affidamento dei lavori: io ho cambiato la città»

Mastella replica alle dichiarazioni di Perifano sui lavori a ditte di fuori: «In merito alle illazioni del candidato sindaco Perifano che anche nell’ultimo atto della sua campagna elettorale non ha risparmiato attacchi ingiustificati alla mia amministrazione, voglio ribadire che le procedure per affidamenti e lavori sono di competenza della parte dirigenziale del Comune, come dovrebbe essere noto a qualunque operatore del diritto.



Io non mi sono occupato mai di tali aspetti. In cinque anni io mi sono preoccupato di realizzare le opere, e non di conoscere le imprese che le effettuavano: sotto la mia guida le cose sono cambiate radicalmente a Benevento.



Da sindaco, anche nel corso del prossimo mandato, le priorità resteranno la legalità e la concretezza dell’azione amministrativa, senza alcuna nostalgia del passato! Rispetto alle ingiurie e questo fango ignobile mi riservo ogni forma di tutela nelle sedi opportune».