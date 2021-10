Amministrative nel Sannio, oltre 110mila elettori alle urne Seggi aperti da questa mattina a Benevento e in 19 comuni della provincia

Seggi aperti per il rinnovo delle amministrazioni comunali nel Sannio. Chiamati a scegliere i nuovi amministratori 110.205 elettori, si vota dalle ore 7 alle ore 23 di oggi e dalle ore 7 alle ore 15 di domani.

I 50.367 elettori di Benevento tornano alle urne per scegliere tra quattro candidati alla carica di sindaco e 598 candidati alla carica di consigliere distribuiti in venti liste (di cui ben 16 civiche).

Ci riprova il sindaco uscente Clemente Mastella sostenuto da dieci liste: Riformisti e Popolari, Sannio Libero, Lista Mastella, Insieme per Benevento, Forza Benevento, Noi Sanniti per Mastella, Meglio Noi, Benevento Bellissima, Noi Campani, Essere Democratici.

Cinque, invece, le liste a sostegno del candidato sindaco della coalizione Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano. Con lui: Pd, Città Aperta, La tua Benevento Futuro, Civici e Riformisti e Centro Democratico.

Per il candidato sindaco della Coalizione Arco Angelo Moretti si schierano Europa Verde, Civico22, Altra Benevento è possibile – Senso civico.

Il centrodestra conta sul candidato sindaco Rosetta De Stasio con le liste Fratelli d’Italia e Prima Benevento.

Diciannove, invece, i comuni chiamati al voto in provincia, in nessuno di questi si andrà ad un eventuale ballottaggio (tutti al di sotto dei 15mila abitanti).

Si vota a San Giorgio del Sannio, Airola, Sant'Angelo a Cupolo, Cerreto Sannita, Solopaca, San Nicola Manfredi, Foglianise, Pietrelcina, San Giorgio La Molara, Dugenta, Castelvenere, Pago Veiano, Pesco Sannita, Buonalbergo e Bonea.