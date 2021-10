Affluenza: alle 12 a Benevento ha votato il 13,9 per cento Circa 7mila persone hanno già espresso la loro preferenza nel capoluogo

Poco più di 7mila votanti a Benevento nella rilevazione delle ore 12: una buona affluenza alle urne, stimata al 13,97 per cento, in calo rispetto al 2016 quando alla stessa ora aveva votato il 24 per cento degli aventi diritto, ma c'è da considerare che all'epoca si votava solo la domenica, e non anche il lunedì.

Per quanto attiene agli altri comuni è San Nicola Manfredi quello dove si è registrata l'affluenza più alta: 19,02 per cento, e Castelvetere in Valfortore quello con l'affluenza più bassa, 9,86 per cento (ma a sorpresa di due punti percentuali superiore a quella delle ultime comunali, 7,54 per cento)