Comunali Benevento: affluenza al 54,4 per cento alle 23 In provincia affluenza bassa a Castelvetere, alta a Foglianise.

Alle 23 a Benevento città aveva votato più della metà dei cittadini per le comunali nel capoluogo: 27411 cittadini, il 54,46 per cento del totale. Affluenza naturalmente più bassa del 2016, quando complessivamente aveva votato il 78,53 per cento dei cittadini, ma all'epoca si votava solo di domenica, mentre in questa tornata si può votare anche di lunedì.

Nei comuni al voto nel Sannio invece l'affluenza più bassa si registra a Castelvetere in Valfortore dove ha votato solo il 55,7 per cento degli aventi diritto, la più alta a Foglianise, dove ha votato il 65,8 per cento.