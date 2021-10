Veleni sul voto, coalizione di Moretti presenta 4 denunce «Alcuni presidenti dicono che rappresentanti di liste non potranno assistere: è illegittimo»

Ancora veleni sul voto, la coalizione Arco annuncia di aver presentato quattro esposti per comportamenti e fatti accaduti nei seggi elettorali di Benevento e ritenuti fuori dalle regole: «

Abbiamo notizia che i Presidenti di diversi seggi elettorali hanno annunciato che i rappresentanti di lista non potranno assistere allo spoglio permanendo all’interno del seggio.

Ricordiamo che tale pratica sarebbe assolutamente illegittima ed ingiustificata.

Anzi la Circolare del Ministero dell’Interno n.69/2021 relativamente al protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021, prevede che «In particolare, per gli "ordinari" Uffici elettorali di sezione/sezioni ospedaliere/seggi speciali: 1. la dotazione di mascherine chirurgiche consentirà la consegna di 12 dispositivi per ogni componente. Ciascun plico conterrà, inoltre, un ulteriore quantitativo di scorta di mascherine, pari a circa il 20% degli elettori, che saranno messe a disposizione di ciascun presidente di seggio, per far fronte a eventuali necessità sopravvenute (ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina e/o sia nell'impossibilità di procurarsene un'altra). A tal riguardo, si rammenta che il predetto Protocollo sanitario prevede che per accedere «...ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici”».

La norma anticovid per queste elezioni, pertanto, prevede espressamente che i rappresentanti di lista siano nei seggi.

Abbiamo già inoltrato Esposto alle Autorità competenti.



Nella giornata di ieri, inoltre, abbiamo trasmesso altri tre Esposti su comportamenti rilevati all’interno di alcuni Seggi elettorali. Nel complesso, abbiamo rilevato molta disponibilità e grande distensione da parte dei Presidenti e dei Componenti dei Seggi».