Comunali: Benevento capoluogo con affluenza più alta. Ultima Napoli Nella città sannita ha votato il 73 per cento, a Napoli il 47,2

Nonostante un calo è' Benevento il capoluogo di provincia campano con l'affluenza piu' alta alle urne per le comunali: hanno votato infatti il 73,12% degli aventi diritto, come detto, in calo rispetto al 78,53% del primo turno 2016. A Caserta l'affluenza definitiva e' stata del 67,03 (70,93 cinque anni fa), a Salerno del 63,19% (68,41 nella precedente tornata). Fanalino di coda tra i capoluoghi e' Napoli, che si ferma al 47,19% facendo segnare anche l'aumento piu' rilevante delle astensioni rispetto al 2016, quando alle urne ando' il 54,12%: il calo dei votanti e' del 6,93%