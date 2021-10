Benevento: dai primissimi dati Mastella in vantaggio Il primo cittadino uscente sarebbe di poco al di sotto del 50 per cento, segue Perifano sopra il 30

Dai primi dati che arrivano dalle sezioni il trend dei voti vede in vantaggio il sindaco uscente Mastella, che viaggia con una percentuale di poco inferiore al 50 per cento (vicina al 48), dietro di lui Perifano introno al 32 per cento, Moretti vicino al 15 per cento e più dietro Rosetta De Stasio tra il 5 e il 6 per cento. Naturalmente si tratta dei primissimi voti che arrivano dai seggi della città capoluogo.