Fragneto L'Abate cambia: Marrone sindaco, sconfitto Mucciacciaro Il sindaco uscente si ferma al 39 per cento delle preferenze

Sconfitto a Fragneto l'Abate il sindaco uscente Lucio Mucciacciaro con la lista Noi per Fragneto. A vincere la lista “Un Ponte per il futuro” di Armando Marrone, che nel 2016 era risultata invece soccombente contro Mucciacciaro.

Per Marrone 436 voti e il 60 per cento delle preferenze, per Mucciacciaro 283 voti e il 39 per cento delle preferenze.