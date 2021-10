La curiosità: negli ospedali di Benevento vince Mastella Le prime due sezioni scrutinate sono quelle dei nosocomi cittadini: Mastella al 63 per cento

La curiosità: Mastella vince...negli ospedali.

Le prime due sezioni scrutinate a Benevento sono quelle dei due nosocomi, seggi dunque riservati agli ammalati che non potevano uscire per votare.

Su 38 voti, tra San Pio e Fatebenefratelli 24 vanno a Mastella, col sindaco uscente al 63,16 per cento, mentre 11 sono per Perifano, il 28,95 per cento, 2 a Moretti col 5,26 per cento e uno alla De Stasio col 2,36 per cento.