Benevento: primi dati ufficiali. Mastella al 47 per cento, liste al 51,9 Dai primi dati si profilerebbe ballottaggio con Perifano (32,4%) , ma con maggioranza mastelliana

Primi dati ufficiali per Benevento riconosciuti anche dal sito della Ministero dell'Interno.

Con 9 sezioni scrutinate si profilerebbe il ballottaggio tra Mastella, al 47,3 per cento con 1346 voti e Perifano al 32,43 per cento con 923 voti.

Più distanziati Angelo Moretti, con il 15,5 per cento e 442 voti e Rosetta De Stasio, con 135 voti e il 4,74 per cento.

Attenzione però, in base ai primi dati pur profilandosi un ballottaggio tra Mastella e Perifano il primo manderebbe a Palazzo Mosti la maggioranza, con le sue liste che ad ora sarebbero al 52 per cento.