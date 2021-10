Comunali: San Giorgio del Sannio cambia e sceglie Ciampi Sconfitto per un centinaio di voti Vincenzo Boniello

Cambia verso San Giorgio del Sannio, che sceglie come sindaco l'ex primo cittadino di San Martino Sannita, Angelo Ciampi che la spunta col 44,72 per cento contro Vincenzo Boniello espressione diretta del sindaco uscente Pepe, che si ferma al 42,15 per cento.

Più dietro Giancarlo Bruno, al 13,13 per cento.