Sindaco Benevento, Mastella si ferma al 49,33%. Le sue liste sfondano: 54% I dati definitivi di 71 sezioni scrutinate su 72

Mastella fermato a un passo dalla vittoria al primo turno. L'ultima sezione che ancora manca, ne sono scrutinate 71 su 72, non dovrebbe mutare il dato finale: il sindaco uscente si attesta al 49,33 per cento. Ma le liste a lui collegate sfondano ben oltre il muro del 50 per cento.

NOI SANNITI PER MASTELLA 3642 10,57%

BENEVENTO BELLISSIMA 2840 8,24%

NOI CAMPANI 2513 7,29%

LISTA MASTELLA 2450 7,11%

MEGLIO NOI 1812 5,26%

ESSERE DEMOCRATICI 1804 5,24%

INSIEME PER BENEVENTO 1682 4,8%

SANNIO LIBERO 1163 3,38%

RIFORMISTI POPOLARI 558 1,62%

FORZA BENEVENTO 513 1,49%

Luigi Diego Perifano è molto indietro, al 32,34 per cento dei consensi. Con il 13,25 per cento dei voti è terzo nella competizione l'outsider Angelo Moretti.

Fanalino di coda l'incolpevole Rosa De Stasio con il suo 5,07 per cento, erede di un centro destra che la diaspora di Forza Italia e le lotte interne in Frateli d'Italia hanno trasformato in una scanzonata brigata di buontemponi, molto lontana dalla politica rappresentata da Pasquale Viespoli.