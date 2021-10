Progetto Sannio, Fucci: bene elezione di Vernillo e De Vizio L'ex assessore: soddisfatto della loro vittoria a San Nicola e San Giorgio la Molara

Soddisfazione per l'elezione di Arturo Vernillo a San Nicola Manfredi e Nicola De Vizio a San Giorgio la Molara dall'ex assessore regionale e presidente di 'Progetto Sannio', Vittorio Fucci: “A nome di tutto il movimento voglio esprimere grande soddisfazione per la vittoria di due grandi amici di 'Progetto Sannio', ovvero il nuovo sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo, che mi ha onorato pochi giorni fa di chiudere la sua campagna elettorale e il riconfermato sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio, storico esponente di Progetto Sannio”. Ed in merito, l'ex assessore regionale commenta: “Progetto Sannio vola e continuerà a volare così per la rinascita del Sannio. Saremo presenti a tutte le elezioni prossime e a medio tempo, per dare una rappresentanza al Sannio a tutti i livelli governativi”.