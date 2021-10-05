Comunali Benevento: delusioni, sorprese, conferme. Ecco i voti lista per lista

Sorprese, delusioni, exploit: come ogni elezione non mancano a Benevento. Spulciando i dati delle liste, a Benevento, emergono diversi dati interessanti.
LA PRIMA ELETTA: Innanzitutto il boom di Carmen Coppola, assessore uscente e candidata con Mastella: oltre 1000 voti che le consegnano la palma di più votata. Ed è una nota positiva che sia stata una donna a ricevere così tanti voti.
LE SORPRESE: Il Pd si conferma primo partito in città, ed il più votato è un giovane, Raffaele De Longis, con 889 preferenze. Boom anche di Alessandro Rosa, medico sannita schierato con Mastella, che raggiunge 602 voti con la lista Benevento Bellissima. Un volto nuovo anche Attilio Cappa, più votato della lista Meglio Noi. Sorpresa nella lista di Centro Democratico, dove Luigia Piccaluga Principe arriva prima con 416 voti. Se si può considerare sorpresa c'è da considerare il risultato di Umberto Panunzio, che con 526 torna in consiglio comunale dove era già stato ai tempi di Fausto Pepe. Molto bene in Civico 22 anche Giovanna Megna e Raffaele Arigliani di Civico 22 che superano i 300 voti
LE CONFERME: conferme importanti per Marialetizia Varricchio e Floriana Fioretti nel Pd, che col segretario Giovanni De Lorenzo dovrebbero entrare in consiglio, così come l'assessore uscente Mario Pasquariello, che supera i 700 voti e la segretaria provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo, che si è destreggiata assai bene nella prima esperienza in consiglio comunale, trovando la conferma con 570 preferenze. Molto bene anche Ambrosone e De Pierro, storicamente recordman di preferenze e Gerardo Giorgione che arriva a 466 voti. Così come non è una sorpresa la performance di Renato Parente che arriva a 715 voti. Idem Vizzi Sguera con 487 preferenze e Gigi Scarinzi con 516 voti.
LE DELUSIONI: non mancano performance al di sotto delle aspettative, non sfondano i candidati arrivati dall'universo Cinque Stelle, con un apporto non certo apprezzabile per Perifano. Bassi anche i dati di uscenti come il presidente del consiglio Gino De Minico o Giuliana Saginario. Pochi 183 voti anche per Italo Di Dio con Città Aperta: era stato molto apprezzato il suo lavoro in opposizione. Sul fronte dei partiti c'è da considerare che Noi Campani, alle Regionali primo a Benevento, diventa sesto partito, ma con un asterisco, rappresentato dai numerosissimi big candidati in altre liste (Noi Sanniti su tutte, secondo per preferenze).
Molto male Fratelli d'Italia, all'1,67 per cento e anche Forza Benevento, che non supera l'1,5 per cento dei voti.
DI SEGUITO IL DETTAGLIO DI TUTTE LE LISTE
PARTITO DEMOCRATICO VOTI 4.952 PERCENTUALE 14,37%
DE LONGIS RAFFAELE 889
VARRICCHIO MARIALETIZIA 650
DE LORENZO GIOVANNI 490
FIORETTI FLORIANA 489
MUSCO GIANMARCO 409
MARCANTONIO FILOMENA 380
ZOLLO GIUSEPPE 353
ANZALONE ANGELO 319
IULIANO VITTORIA 275
CAPUTO GENNARO 274
MOLINARO FABIANA 216
FRANCESCA CARMINE MIRKO 188
DE ANGELIS PIERLUIGI 167
ZOLLO ZAGARESE ANTONELLA 125
PAGLIA LUCA 121
BOCCHINO STEFANIA 118
ORLACCHIO STEFANO 111
CAMERA ILARIA 110
MARINO BRUNO 100
ORLACCHIO VALENTINA 98
NARDONE FRANCO 90
COPPOLA SALVATORE 80
PORCARO MARIAGABRIELLA 75
FURNO BENIAMINO 70
LEPORE VINCENZO 69
AVERSANO FABRIZIO 48
DELLA MONICA GALDINO 31
VOLPE VINCENZA detta ENZA 24
ZICCARDI ALBERTO 24
ANDREOCCI MARIA IMMACOLATA 19
FUSCO MARIA 6
MASTONUNZIO MICHELA 2
NOI SANNITI VOTI 3.642 PERCENTUALE 10,57%
PASQUARIELLO MARIO 766
CHIUSOLO MARIAGRAZIA detta MOLLY 570
PANUNZIO UMBERTO 526
IANNELLI LOREDANA 481
LAURO VINCENZO 478
MARTIGNETTI ALFREDO 378
LOMBARDI ROMILDA detta MILA 284
TRETOLA CLARA 230
PANELLA PAOLA 228
ROSIELLO IOLE 208
DE MINICO LUIGI detto GINO 193
TORNUSCIOLO ANTONELLA 180
SAGINARIO GIULIANA 160
VILLANI MARIO 111
ROMANO ALESSANDRO 104
MORANTE SABRINA 86
GUARENTE AGOSTINO 62
PEPE FELICE 62
INGLESE GIACOMO 47
SALVO ROSSI ANTONIO JUNIOR 39
MUCCIO MARTINA 37
ORREI ANNA 33
CAGGIANO LAURA 24
VISCIONE ANTONELLA 23
FINI MASSIMILIANO 17
SANTAMARIA MARIO 12
FUCCI ELENA 11
CASO PANZA MAURIZIO 7
LOLLO AMALIA 5
PECORIELLO EMILIO 2
LANDRO ALFIO 1
PINTO CONCETTA 1
BENEVENTO BELLISSIMA VOTI 2.840 PERCENTUALE 8,24%
ROSA ALESSANDRO 604
BARBIERI ITALO 572
FRANZESE MARA 464
PICUCCI OBERDAN 437
TOMACIELLO ANNALISA 343
PALOMBINO ELISABETTA 216
BOSCO SILVIA 167
TINESSA LUCA 144
CIVETTA MARGHERITA 126
LOMBARDI STEFANIA 114
RUSSO GIOVANNI detto NANNI 112
CORONA WALTER 91
DOMINI NICOLA 87
DEL GROSSO PELLEGRINO detto RINO 75
CANELLI FEDERICA 68
IALEGGIO LIANA 64
ANTONINO CINZIA 57
MINICOZZI IMMA 48
FLORIO PAOLO 40
FORIA RAFFAELE 35
SANTUCCI MARIO 34
PISANI GIUSEPPE ANTONIO 32
ZOTTI NICOLA 32
ORLACCHIO NICOLA 31
CAROLLA MARIKA ADDOLORATA 29
FALCO ANTONIO 26
FEOLI GRAZIA 19
CIERO MANUELA 16
IANNELLA LUCA 13
IANNACE AMALIA 6
NOVI VINCENZA 4
MARIGLIANO DARIO MARIA 2
CITTA' APERTA VOTI 2.782 PERCENTUALE 8,07%
MICELI ANGELO 373
PICARIELLO ANTONIO 298
DELLI CARRI DELIA 270
RAZZANO ROSA 269
COLLARILE LEONIDA 267
BASILE PASQUALE 238
IZZO NATALINA 202
MAZZONE FABIANA BIAGINA 201
DI DIO ITALO 183
SPINA ELENA 165
FORGIONE ORAZIO 129
VOLPE LORENZO 116
DE TATA RAFFAELE 104
CALANDRINI ANTONELLA 102
PRESTA FELICE 100
BENCARDINO MASSIMILIANO 87
PERSICO ANNARITA 85
CALICCHIO FRANCESCO 79
PALUMMO FABIO 78
DE TOMA RENATO 75
AQUINO IVANO 68
FORNI ROSSI UGO 63
DI GIACCO PATRIZIA 60
MARRO ADRIANA 55
ROSSI UMBERTO 44
PISCOPO ERMELINDA 40
SHITOVA EKATERINA 39
PARCIASEPE ANTONIO 32
COLUCCI GENNARO 22
ZOINO MARIO 13
IANNUZZI MARIACRISTINA 10
BRUNO FILOMENA 6
CIVICO 22 VOTI 2.538 PERCENTUALE 7,37%
ARIGLIANI RAFFAELE 316
MEGNA GIOVANNA 315
CASANI ANTONELLA 290
MELILLO FABIO 241
PARENTE ARGEMINO 211
CALABRESE GIOVANNI 192
DE STASIO MARINA 180
FETTO MICHELANGELO 157
TRETOLA RITA 157
TRAVAGLIONE DANILO 150
CARRANO GRAZIA 139
APICE ADELAIDE detta ELIDE 130
IANDOLO MARIA detta MARIOLINA 125
SPARANDEO LUIGI 85
IORIO GIUSEPPE 79
CORBO NICOLA 75
BACCARI SILVIO 66
GILARDI MAURO 53
DE CONCILIO ANTONIO 53
RACIOPPI ROBERTA 50
CAPUANO ROBERTA 33
INTORCIA DONATELLA 26
SANFELICE PAOLO 24
MANCINI ELISABETTA PAOLA 24
VOSO GIANLUCA 22
SCOGNAMIGLIO LUIGI 13
MICCO FRANCESCO 9
ZAMPINI ANGELA 6
NOI CAMPANI VOTI 2.513 PERCENTUALE 7,29%
COPPOLA CARMELA 1.006
FARESE FRANCESCO GIUSEPPE 309
GRECO ALBOINO 273
PALLADINO MARCELLO 239
PUCILLO GIACOMO 223
GRIMALDI PASQUALE 204
IANNELLI VIRGINIA 137
PETITO GIUSEPPE 123
DE CIANNI GIOVANNI 118
MENNITTO ANTONIO 107
MARIANI GIUSEPPE 91
CATAFFO BARBARA 80
REPOLA MAURIZIO 78
VILLANACCI STEFANIA 77
BOTTICELLA MARIKA 65
ROMANO RAFFAELE 57
POPPA FEDERICO 56
TOMACIELLO MAURIZIO 55
CASTIELLO MARIAROSARIA 53
BABILIO ENRICO 42
VIOLA GINO 41
REGA GIANLUCA 23
BOSCAINO CARMELA 20
SANGIUOLO MARIO 19
DI RUBBO ANNA CHIARA 16
APOLLONJ GHETTI FABIO MARIA 14
MARINARO FEDERICA 14
COPPOLARO ILARIA 12
IANNACE GINO 12
CARUSO GAYA 11
PALMIERI COSIMO 8
INGLESE NICOLINA 5
LISTA MASTELLA VOTI 2.450 PERCENTUALE 7,11%
AMBROSONE LUIGI 696
GIORGIONE GERARDO 466
GUERRA ROSARIO 379
MIGNONE MARIA CARMELA detta MARIKA 375
TADDEO FRANCESCA 293
ROMANO VINCENZA 132
INGORDIGIA ELENA 106
SIGNORIELLO ANNUNZIATA detta NUNZIA 92
FIORE FANIA 70
SEDIA GIUSEPPE 57
BERTOZZI EMANUELA 47
CAMERLENGO GIUSEPPE 31
DE PIERRO ROMINA 23
MOSCOVIO FRANCESCA 22
ZUZOLO ANTONELLA 20
CONTE ORIANA 19
VOLPE ADELE 17
DEL GROSSO ORAZIO PIO 15
MARTINO FRANCESCO 14
CARUSO BARBARA 9
IOVINO CARMELA detta CARMEN 9
CORETTI GIULIA 7
FIORE LIDIA 7
OSES VICTOR MANUEL 7
CETRANGOLO DOMENICO 4
CONTE ANNA RITA 4
LEPORE MARIA PIA 4
PIESCO ANNA RITA 4
MARCARELLI ANTONELLA 3
PICA ROBERTO 3
FAVA FELICE GUIDO 2
ZULLO ANTONIETTA 2
MEGLIO NOI VOTI 1.812 PERCENTUALE 5,26%
CAPPA ATTILIO 375
DE LIPSIS LUCA 276
ZANONE GIOVANNI 270
CALLARO PATRIZIA 200
QUARANTIELLO SILVANA 186
ZEPPA DAVIDE 173
PALUMBO ROSARIO 134
CAIRELLA COSIMO 119
FEBBRARO ALBERTO 73
BUCCIROSSI ERMANNA 65
FUSCO SAMUEL 49
CIARLO TERESA 43
MUSCO PELLEGRINA 36
GRIECO VALENTINO 31
MINICOZZI CHIARA 31
CHIUMIENTO GIUSEPPE 23
ARENA ANGELA 22
DE LUCA RINA 22
LONARDO ANTONELLA 22
PINO MICHELA 19
RAINONE GIOVANNINA 12
PACILLO DANIELE 11
SCARINZI ROLANDO 11
LOMBARDI FRANCESCA 10
FALLARINO SAMANTHA 9
MIGNONE PAOLA 9
COVINO SEBASTIANO 8
CAMPESTRE GIOVANNI 6
DI LENA SARA 5
SICILIANO GIOVANNI 3
CELLA GRAZIA 2
BRACCIA MARIA 1
ESSERE DEMOCRATICI VOTI 1.804 PREFERENZE 5,24%
DE PIERRO FRANCESCO 618
PETRONE LUISA 271
DE MERCURIO ADELE 260
IASIELLO RICCARDO 246
LEPORE COSIMO 236
CAVALLUZZO PAOLA 171
TAVINO GIOVANNI 75
ROCCO RITA 71
NICCHINIELLO FRANCESCA 64
MAROTTI MANLIO 62
MUSCETTI GIUSEPPE 54
ALBOROROSSO ANNA 52
ALLORO LUIGI 52
MEOLI ANTONIO 48
FOLLO CARMEN 46
SPINELLI MADDALENA 36
MOCCIA ROSANNA 31
MIGNONE WILLIAM 29
MIGNONE FRANCESCO 26
RUSSO ANTONELLA 26
PEDICINI ANNAMARIA 25
DE TATA LEONARDA 21
MORESCO GIOVANNA 15
PEGNO RITA 14
PUZELLA ALESSANDRO 14
MASTROVITO PELLEGRINO 13
VARRICCHIO ROSARIO QUIRINO 13
PRINCIPE LIVIA 11
FIORENZA MARIANNA 10
SALIERNO ROSSELLA 9
NAVARRA MIMMO 5
ZARRELLI JESSICA 3
INSIEME PER BENEVENTO VOTI 1.682 PREFERENZE 4,88%
PARENTE RENATO 715
CAPUANO ANTONIO 212
FELEPPA ANGELO 181
MALVA SILVANA 132
FIORE ALBINA 110
CAPUOZZO FRANCESCO 85
TASSELLA VIRGINIA 85
DE LUCA GIOVANNA 77
MASTROCINQUE MARIA LIDIA 68
MUTASCIO LARA 55
IACCHETTA MONICA 51
BARBIERI ELIO 50
DE LAURO GIUSEPPINA 43
IACOVIELLO ROSETTA 40
CILLO NUNZIATINA 39
TESTA BRILLANTE FULVIO 37
PETRIGNANI GIUSEPPE 36
FORGIONE MANUELA 25
RAPUANO MARIAGRAZIA 21
CAPPARELLA ANTONELLA 19
SALOMONE GIUSEPPE 18
D'ALESSIO ERNESTO 17
GUERRIERO LODOVICO 17
GALLUCCI CRISTINA 14
CHIUMIENTO SIMONA 13
SODANO ROSARIO 9
VARRICCHIO SIMONE 9
VARRICCHIO PAOLO 7
SAVOIA MARIAGABRIELLA 6
DE VANNO ANGELA 5
D'ORO ROSALINA 4
DI MONTI MARIANNA 3
CIVICI E RIFORMISTI VOTI 1.462 PERCENTUALE 4,24%
SGUERA VINCENZO detto VIZZI 487
BOCCALONE LUIGI 296
PEDOTO MARIACRISTINA 196
BOTTILLO ANNAMARIA 178
DELLI CARRI MARIO 91
GIANGREGORIO MARIAPIA 88
CATALANO REMO 72
CELLA DANIELE 66
MECCARIELLO ANTONIO 46
GRASSO MARIAPIA 37
UCCI DANIELA 27
TERLIZZI RAFFAELE 26
MUSCO MARIA 21
VIGO PLACINTO SIMONA VICA 20
ROMANO IDA 18
DE FALCO MARTINA 15
VARRICCHIO CARMELA 14
PISCITELLI MICHELA 11
DE LAURO LUCIANO 10
FESTA RICCARDO 8
DE GEMMIS FRANCESCO 7
AVERSANO EMILIO 7
MARZO PIERSERGIO 6
MUSTACCIUOLO ANTONIO 6
LIGNELLI SIMONA 5
POLCINO TULLIO 2
MORELLI UMBERTO 1
DE LUCA SALVATORE ADOLFO 1
CORINO PAOLO 0
SALERNO ANDREA 0
SERINO GERARDO 0
MERCURIO LUCIA 0
CENTRO DEMOCRATICO VOTI 1.305 PERCENTUALE 3,79%
PICCALUGA PRINCIPE LUIGIA 416
PUZIO ANTONIO 244
FRANZESE DOMENICO detto MIMMO 231
RUSSI VINCENZO 165
NEVOLA ROMINA 132
ORLANDO ANNA 107
REALE ADRIANO 98
TECCE GIUSEPPE 89
D'ARGENIO ANTONIO 86
PARENTE CARLO 84
ORLACCHIO TIZIANA 75
RUSSO ANGELA 71
CAVALLO PAOLO MARIA 57
PARRELLA ANNA 47
PARRELLA PAOLO 36
ARCARI GABRIELE 24
NAOUI SAMIRA 23
TRESCA OTTAVIO detto NINO 20
D'AVORIO SARA 19
ESPOSITO GIULIA 16
PASTORE ROSA 14
FRAGNITO ANNA 13
NAZZARO FEDERICA 13
VINCIGUERRA ANNA PAOLA 12
FRAGNITO ROMINA 11
PALMIERI MARIA detta DORA 8
DE CICCO LUCA 7
SCOGNAMIGLIO MARIA 4
FORGIONE GUIDO 2
PELLEGRINI ILARIA 1
PIETROVITO MARIA ROSARIA 1
IANNUNZIO MICAELA 0
SANNIO LIBERO VOTI 1.163 PERCENTUALE 3,38%
SCARINZI LUIGI detto GIGI 516
DE MARCO ANGELO 237
CUSANO PASQUALE ANTONIO 85
PARENTE EVA 82
MEDICI ANTONIO 73
LEPORE REPARATA detta ADA 71
COMPARE LOREDANA 67
AUFIERO LOREDANA 59
DE PIERRO BENEDETTA 58
DE BLASIO VERONICA 33
DE RIENZO MARIANNA 33
CARDONE ROBERTO 26
RICCIO MARIANNA 25
D'ARIENZO FRANCESCA 21
BOSCAINO VINCENZO 19
CAVUOTO CARMINE 19
ORLANDO MARIALAURA 19
OLIVIERI DEBORAH 16
GARZONE SYLENIA 12
CALABRESE LORENZO 10
SALERNO GIULIANA 7
CAPORASO FILOMENA 5
TARIELLO MARIA ANTONIETTA 2
CASCIANO MARIO 1
COVIELLO ENRIQUE 1
MIELE PASQUALINA 1
ANNALORO FELICE 1
CILLO PIERLUIGI 0
DE IESU ANTONIO 0
SANSICA DANIELE 0
SCOGNAMIGLIO MARZIA 0
SGAMBATO MICHELE 0
PRIMA BENEVENTO VOTI 632 PERCENTUALE 1,83%
BOCCHINO LUIGI 243
TIMOSSI MARIA SIMONA 106
PARENTE GIOVANNA 66
SERVODIO NICOLA 27
VISCIONE GIOVANNI 26
ZOINO ROSA 25
SARCHIOTO MARTINA 22
ROMANO PELLEGRINO 19
FORMICOLA RAFFAELLA 18
CECANESE IOSE' 17
ZEPPETELLI MARIA GABRIELLA 15
CRAFA CARLA 14
TASCIONE ANGELINA 14
CHIAVELLI ALESSANDRO 11
DE IOANNA VINCENZO 11
RIZZO MATTEO 10
ARISTODEMO ALBINO 9
MIGNONE PIETRO 9
ZOLLO ANGELO 9
PALMA NAZZARENNO 7
FISCANTE WALTER 6
IAGALLO MARTINA 6
ZANNINI CHIARA 6
CARDONE CARLO ALFREDO 4
SALE SERAFINO 4
PASQUALE ANNALISA 2
FUCCI ANTONIO 1
MAIO ANTONIO 1
RUSSO DOMENICO 1
BARBATO GIUSEPPE 0
FRAGNITO ANTONIO 0
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA VOTI 577 PERCENTUALE 1,67%
SCOCCA LUIGI 94
ASCIONE MARCO 69
MUSCO ANTONELLA 65
VALLONE CIRO 57
GIGLIO DOMENICO 56
MOSTACCIUOLO ELENA 34
SALZA CLINO 32
MELCHIORRE FERDINANDO 20
RUGGIANO ERNESTO 17
SASSI CLAUDINE 17
DE NISI ALBINA 15
GIORDANO SABRINA 15
ZAMPARELLI FLORIANA 14
BOVINO VINCENZO 5
SPARANDEO NAOMI 3
BONAFEDE PAOLO 0
CUOMO FRANCESCO 0
GUGLIELMUCCI CARLO 0
PARRELLA NADIA 0
ROVIEZZO GIUSEPPINA 0
TOMMASELLI GIOVANNI 0
TREMONTE ALESSANDRO 0
RIFORMISTI E POPOLARI VOTI 558 PREFERENZE 1,62%
D'ANDREA SALVATORE 162
ROSSI ANTONIO 153
FERRAVANTE ANITA 69
CIAMILLO EMANUELA 65
BARRASSO CLELIA 53
DEL PRETE ROSA 42
BARRASSO PASQUALINO 42
PALAZZO LEONARDO 34
CONTE GIACOMO 24
AULITA VITTORIA 20
ZAMBOTTOLO LUISA 17
MARTONE ROSARIA 11
MARRO MATTEO 8
PICA MARCELLA 8
FIERRO MARIAGRAZIA 7
CIMMINO ANDREA 6
PANNUNZIO ADDOLORATA 6
VARRECCHIA GIUSEPPINA 6
ROMANO RITA 5
CALANDINI ANTONIETTA 2
PANELLA VINCENZO 2
ZUCARO GIOVANNA 2
BELLOFATTO ENZO 1
CERULO MONICA 1
COLETTA RITA 1
SCARAMUZZINO MARIANNA 1
CIABURRI GIANMARIAMICHELE 0
LIGUORI ANNA 0
MARCIANO VIRGILIO 0
FORZA BENEVENTO VOTI 513 PERCENTUALE 1,49%
REALE ANTONIO 273
TRANFA CRISTIAN 83
RUSSO ANNARITA 75
PORCARO ELMERINDA 52
VENTORINO FEDERICA 40
MAIALE SIMONE 19
CAPORALE NUNZIATINA 13
CAROLLA MARGHERITA 11
D'AGOSTINO PAOLA 10
LO CURZIO LIVIA 8
PITTIGLIO CHIARA 6
DELLA ROCCA GIOVANNA 6
DI LUCA DANIELE 5
PACIFICO GIUSEPPE 4
PASTORE MARINA 4
SANTORO GRAZIELLA 3
PETREROIA LUCIANO 3
RUSSO ALFREDO 2
D'AGOSTINO LINO 1
DEL GROSSO DOMENICO 1
SANTONASTASI LAURO 1
ZOLLO MAURIZIO 1
VARRICCHIO ANTONIO 0
DE LUCA ANTONIO 0
ROMOLO GENNARO 0
NERI CARLO 0
PANELLA FRANCO 0
LA TUA BENEVENTO FUTURO VOTI 443 PERCENTUALE 1,29%
ALTIERI ALESSIO ARMANDO 108
ROSSI ETTORE 90
RAZZANO SIMONE 80
ROTUNNO VERONICA 70
LEONE LUISA 55
DEL PRETE ARTURO 43
CAPUTO SONIA 38
LUONGO GRAZIA 27
LOVINO ANGELO 17
CAPPENA FABIO FELICE 9
GIANQUITTO CATERINA 9
INTORCIA ANNARITA 7
MARRONE MICHELE 5
PARZIALE VINCENZO detto ENZO 4
MERCURI ANGELA 4
DI FLUMERI LUIGINA 1
ESPOSITO LUCIA 1
MERCURI ROSA 1
TARANTINO ANDREA 1
BARTOLI ANNAMARIA 0
D'APOLLONIO SPARTACO 0
LUCARELLI ANGELO 0
LUONGO LUCIA 0
MEOLA ANNAMARIA 0
PERNA ANTONIA 0
SIMIELE ANNARITA 0
ZEPPA LEONARDO 0
SENSO CIVICO VOTI 429 PERCENTUALE 1,24%
CORONA GABRIELE 235
MAIO PATRIZIA 78
SANDRUCCI ALESSANDRA 50
VECCHI LOREDANA 41
COLETTA ANTONELLA 38
MARINIELLO NICOLA 36
TASSELLA PAOLA 27
SIGNORIELLO GUIDO 14
GENTILCORE GIUSEPPE 13
ROMANO SERENA 13
DE SANTIS MARIO 12
SICILIANO RENATO 12
ATTANASIO DANIELE 11
ESPOSITO BIANCA MARIA 11
FALLARINO MARIA ROSARIA 11
DE ANGELIS GIUSEPPINA 7
FERRANDO MARISA MIRIAM 6
CEVOLI MARIO 4
ALTIERI PATRIZIA 3
PADUANO LEONARDO 1
MUCCI TIZIANA 0
VITAGLIANO CATERINA 0
VOLPE PIETRO
EUROPA VERDE PER VOTI 362 PERCENTUALE 1,05%
OLIVIERI NUNZIO 71
DEL PIANO ROSARIA 70
FONTANELLA GIUSEPPINA 62
DI FILIPPO LUCIO 61
TRETOLA GIOVANNI 42
PORCARO DOMENICO 23
BUCCIROSSI ANTONIO 19
CECERE MORENA 17
SORICE DOMENICO PIETRO 13
CATALLO ANTONIO 3
MORONE TERESA 2
VESCE GRAZIANO 2
AUTUORI ANTONELLA 1
CIANI FRANCESCA 1
PETRILLO ALESSANDRA 1
TUCCIA LUIGI 1
ESPOSITO LUIGI 1
BOLELLA DOMENICO 0
CAPUTO PAOLO 0
D'ANGELO DANILA 0
D'ANZA GIOVANNI 0
MARRAZZO MATTEO 0
MAZZEO ARMANDO 0
PERFETTO ANTONELLA 0
PERFETTO PASQUALE 0
VERDE MARIA TERESA 0
VITELLI UGO 0