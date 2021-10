"Zeru voti": l'esercito dei candidati inutili 121 sotto i 5 voti, 48 a 0: avrebbero riempito 4 liste

Una delle più celebri espressioni di Josè Mourinho, tecnico portoghese che della comunicazione ha fatto un caposaldo quasi e forse più della tattica, è quella sugli “zeru tituli”: coniata ai tempi dell'Inter, per definire l'assenza di successi delle squadre rivali.

Traslata alle elezioni di Benevento l'espressione di Mou potrebbe trasformarsi in “zeru voti”... o giù di lì. In riferimento a tutti quei candidati messi lì per chiudere la lista ma senza alcuna velleità politica. Per carità, in alcuni casi è fisiologico, ma in questo caso, com'è noto, si è creata una situazione da 20 liste e 600 candidati.

Ebbene, di questi seicento, ben 48 hanno preso zero voti: in pratica non si sono votati neppure loro, 32 invece hanno almeno raggiunto la soglia del consenso singolo, si immagina il proprio, 18 sono stati invece i candidati da 2 preferenze, 23 quelli che hanno preso meno di 5 voti.

Si potrebbe andare avanti, ma solo questi candidati raggiungono la somma di 121: avrebbero in pratica riempito da soli 4 liste...completamente inutili. Era proprio necessario?