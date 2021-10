Ballottaggio. Perifano: "Liberiamo Benevento, pronti a voltare pagina" Il candidato sindaco Luigi Diego Perifano all'indomani dello scrutinio

“Innanzitutto grazie per la fiducia che avete riposto nella mia persona. Questi pochi mesi sono stati un crescendo di persone e idee a sostegno della nostra visione di Città. Insieme abbiamo immaginato la Benevento a Colori e grazie a tutti voi siamo arrivati al ballottaggio”. Il candidato sindaco Luigi Diego Perifano, da ieri notte in corsa per il ballottaggio con il sindaco uscente Clemente Mastella, interviene e avvia ufficialmente la seconda tappa della sua campagna elettorale analizzando proprio il risultato del primo turno: "Non ho mai avuto dubbi, ma il risultato era tutt’altro che scontato. Il nostro avversario ha cercato in tutti i modi di fermarci: prima minando la mia candidatura, poi muovendomi attacchi sul piano personale, infine scappando dal confronto pubblico. Adesso sapete il perchè: ha paura di perdere, sa che perderà - tuona Perifano -. Ha costruito una coalizione di 10 liste, un esercito di 300 candidati uniti soltanto dal desiderio di conservare le poltrone e il potere. Eppure Mastella non ce l’ha fatta. Ha raccontato per mesi a tutti che avrebbe vinto al primo turno, e invece l’abbiamo portato al ballottaggio, dove arriva con molti meno voti delle liste a suo sostegno”.

“Sente che gli sta venendo a mancare il terreno sotto i piedi – prosegue il candidato sindaco. Noi abbiamo raccolto in questi mesi le forze del cambiamento a sostegno del nostro progetto per Benevento. Noi siamo donne e uomini liberi, che non possono più sopportare che la nostra Città sia soggiogata da questa cappa di immobilismo amministrativo. Dobbiamo tutti insieme voltare pagina, chiudere questa brutta parentesi e ridare a Benevento il posto che le spetta per storia e cultura”. E conclude: “Abbiamo undici giorni fino al ballottaggio. Faccio appello a tutti quelli che vogliono liberare Benevento da Mastella e dai suoi disastri, perché si uniscano a noi per giocare questa partita fino in fondo. Ce la possiamo fare, in alto i cuori, andiamo a vincere. #LiberaBenevento”.