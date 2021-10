Viespoli: «Anatra zoppa? Possibile, ma scenario tutto diverso rispetto al '93» L'ex sindaco che vinse con una maggioranza a lui avversa: «Io avevo solo una civica e 6 consiglieri»

«L'anatra zoppa come nel '93? Può verificarsi come situazione, ma le analogie politiche sono francamente pochissime». A dirlo è Pasquale Viespoli, ex sindaco di Benevento eletto per la prima volta nel '93 proprio vincendo al ballottaggio ma con una maggioranza “avversa”. «Io avevo solo una lista, con 6 consiglieri su 40. Ero un candidato sindaco trainante, oggi c'è un candidato sindaco trainato. Del Mese, il mio avversario, non veniva dalla politica, era un magistrato...nel '93 Del Basso e Mastella ritennero che era un profilo che tirava, e poi c'erano i partiti, una Dc fortissima oggi c'è una variegata alleanza meramente territoriale senza alcun riferimento. Insomma: i contesti sono molto, molto diversi».

Non solo: «Abbiamo una situazione in cui un candidato (Perifano ndr) si era già mosso guardando al ballottaggio, un altro candidato (Mastella) che invece ha fatto il contrario, puntando a vincere al I turno: anche questo è un profilo da tenere in considerazione»

Ma occhio ad attenersi al dato del primo turno: «Cambia tutto ora. Perché si ritira l'esercito dei candidati ed è uno contro uno: insomma il voto non è più un voto controllato come al primo turno. Faccio un esempio: nel '93 al primo turno Del Mese ottenne il miglior risultato nei quartieri popolari, a Rione Libertà in particolare...al ballottaggio quelle aree invece si espressero nettamente in mio favore».