Pepe (Pd): «Ballottaggio? La partita è sullo 0 - 0, con buona pace di Mastella» La coordinatrice della segreteria Pd: «Governabilità? Dipende dalle proposte, non dalla fedeltà»

La coordinatrice della segreteria provinciale del Pd, Antonella Pepe, interviene in merito al ballottaggio: «Il sindaco uscente Clemente #Mastella, dopo aver fallito la propria riconferma al primo turno nonostante la mobilitazione di oltre 300 candidati in 10 liste, punta sull’argomento “governabilità” quale carta da usare al ballottaggio.

Fa specie, tuttavia, che lo faccia solo all’indomani della sua non vittoria il 4 di ottobre e dopo aver prodotto l’ennesima balcanizzazione del consiglio presentandosi con ben dieci liste.

È nota anche la storia di questi cinque anni: 19 cambi di giunta e voti raccattati qua e là ad ogni consiglio.

Perché la governabilità, sia chiaro, non è legata alla fedeltà dei consiglieri e alle loro casacche, ma alla qualità delle proposte e della buona amministrazione.

Così come il ballottaggio, se ne faccia una ragione il sindaco uscente, non è il secondo tempo della partita, non si parte dal risultato del primo, ma dallo 0 a 0. Ed è un’altra partita, dove i cittadini sono liberi di scegliere il proprio sindaco, uno o l’altro».