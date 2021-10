Perifano: "Lavoro ai beneventani è buonsenso non leghismo" Il candidato sindaco Luigi Diego Perifano replica al suo avversario

"Prendiamo atto che Mastella si sente insultato se ci assumiamo l'impegno a restituire il lavoro ai beneventani. Dispiace per lui ma noi questo faremo. Non si tratta di leghismo ma di buonsenso. Quanto ai codici, Mastella dovrebbe informarsi meglio. Gli appalti a cui faccio riferimento - e ribadisco che parlo carte alla mano - riguardano procedure negoziate per gare di importi sotto soglia dove le imprese partecipano tramite inviti. Sarà una coincidenza, ma negli ultimi anni gli inviti seguono spesso la direttrice Benevento-Caserta-Napoli. Sarà colpa del postino! Ma se vuole, ripeto, possiamo parlarne in pubblico. Quando, dove e come vuole". Così il candidato sindaco Luigi Diego Perifano replica al suo avversario.