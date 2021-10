Mastella: «Perifano? Sfida in tv, ma stavolta non diserti» Il sindaco: «Magari spiegherà perché ha perso in ogni sezione, specie in periferia e rioni popolari»

Mastella raccoglie il guanto di sfida di Perifano: pronto al dibattito pubblico in Rai: «Lo aspetto in Rai mercoledì prossimo per il confronto televisivo dedicato ai ballottaggi: non diserti il dibattito organizzato dal servizio televisivo pubblico, come invece ha già fatto al primo turno.

Se ritiene opportuno porti con sé suggeritori e ispiratori della sua campagna di odio, io avrò con me la forza che mi hanno assicurato i cittadini di Benevento che hanno già stabilito che la mia coalizione sia maggioranza in Consiglio Comunale.



Sarà l’occasione giusta per comprendere come mai lui e la sua coalizione abbiano perso in tutta la città, con un tonfo nei quartieri popolari e nelle aree periferiche di Benevento che hanno scelto chiaramente Mastella.

In questi anni ho lavorato nell’emergenza Covid al fianco delle persone, mi sono impegnato per ottenere nuovi collegamenti e potenziare i trasporti, le nostre attenzioni sono state dedicate ai più deboli e ai quartieri che hanno bisogno di nuovi servizi: dalla casa di Jonas per i bimbi autistici al presidio ospedaliero per il rione Libertà».