Perifano con Moretti: «Promesse? Lo dimostrino e mi ritiro dal ballottaggio» Il candidato di Alternativa incassa il sostegno di Arco: «10 proposte per la città»

Moretti e Perifano, stavolta fianco a fianco, lanciano la sfida a Mastella ufficializzando dall'hotel Il Molino l'unione intorno a punti programmatici precisi.

Tuttavia il candidato sindaco replica anche alle accuse mosse dal sindaco uscente, circa i ripetuti contatti con chi gli è vicino per provare a strappargli il sostegno al ballottaggio:

«Distribuzione di assetti di potere? Se c'è un solo candidato della coalizione di Mastella che può dire di aver ricevuto offerte di assessorati o altro io mi ritiro dalla competizione. Altrimenti siamo di fronte a fabbrica di fantasie. Io sono pronto a ritirarmi: mi farebbe piacere se eguale dichiarazione potesse essere resa anche da Mastella. Io prendo un impegno da gentiluomo. Lui faccia altrettanto».

E sul sostegno di Moretti: «Abbiamo messo insieme due forze che si sono battute per il cambiamento. Anche il risultato della coalizione Arco è lusinghiero: gli elettori hanno invitato Moretti ad andare avanti e lui lo ha fatto con noi, partendo dai punti, non dalle invenzioni propagandistiche e le polemiche spicciole».

E anche Moretti ha spiegato i motivi della convergenza: «Civico 22 è una forza politica che ha messo nel programma ciò che è: molti elettori e le nostre basi ci hanno chiesto di scendere in campo in questa sfida e anziché star comodi a guardare lo scontro abbiamo deciso di prendere parti per liberare la città dal mastellismo. Vogliamo esserci col nostro stile e con le nostre proposte».

Un'alleanza "benedetta" anche dal commissario provinciale dem, Borghi, che con un tweet ha dichiarato: «A #Benevento molto positiva l’intesa raggiunta tra Luigi Diego Perifano e Angelo Moretti. Una alleanza all’insegna del rinnovamento, dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, di una precisa idea di città. Avanti, per vincere e dare una prospettiva al Sannio».



E queste sono le 10 proposte elaborate, ribatezzate "I 10 passi in Comune"





1 Piano strategico e progettazione partecipata

Presentare un documento programmatico per attuare la visione politica della città, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e legalità. Uno strumento con obiettivi, tappe e processi di coinvolgimento della cittadinanza nella costruzione della proposta, in co-progettazione tra individui, enti e associazioni.

2 Piano di manutenzione, decoro e verde urbano

Valorizzare i beni comuni della città, ripristinare la vivibilità e la pulizia dei quartieri e delle contrade, curare e mettere in sicurezza il verde, i fiumi e il patrimonio artistico e storico-archeologico.

3 Ecologia integrale ed energie rinnovabili

Incrementare le aree verdi, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili per il miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente.

4 Welfare di prossimità, piano infanzia, adolescenza e anziani

Rafforzare la coesione sociale passando dal sistema di “assistenza e servizi alla persona” ad un sistema di cura e presa in carico personalizzata delle fragilità, delle povertà educative e delle devianze, rafforzando i legami di comunità e la sicurezza sociale. Istituire la “casa di comunità” al Rione Libertà.

5. Delega al lavoro, alla formazione e al reddito di cittadinanza

Ripristinare la funzione dedicata alle politiche del lavoro trasformando Benevento in una città attrattiva, invertendo il fenomeno migratorio. Restituire centralità al lavoro per i beneventani, attraverso l’economia civile e circolare e favorendo la crescita di imprese innovative ed intelligenti.

Istituire i “Patti di imprenditoria civile” per i cittadini che percepiscono il Reddito di Cittadinanza promuovendo l’avvio di nuove imprese sostenibili e responsabili o riconvertendo imprese esistenti.

6. Assessore alle contrade

Istituire un assessorato dedicato all’ascolto delle problematiche delle contrade e alle loro soluzioni per riequilibrare il rapporto tra il centro città le aree rurali, impropriamente chiamate “periferie”. Favorire la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche.

7 Nuova visione del centro storico tra cultura e turismo

Rilanciare il centro storico come fulcro delle attività culturali e turistiche, migliorando la qualità di vita dei residenti trasformando la movida da problema ad opportunità attraverso la riconciliazione urbana. Rivalorizzare i beni e le attività culturali identitarie. Incrementare l’offerta formativa e divulgativa in sinergia con l’Università e le altre istituzioni scolastiche. Redigere il primo piano di marketing territoriale per potenziare l’immagine di Benevento all’esterno, favorendo il turismo lento e il commercio di prossimità.

8 Cantiere sulle città sospese (quartieri/teatri, piazze e parchi)

Costituire una task force dedicata alla riqualificazione dei quartieri e delle opere incompiute della città.

9 Rigenerazione urbana

Dare priorità ad interventi di rigenerazione urbana contro la tendenza all’ulteriore consumo di suolo e il degrado dell’enorme patrimonio dell’edilizia residenziale e scolastica. Intervenire sull’ampio spazio dell’ex Manifattura Tabacchi per creare una struttura congressuale, che ospiti anche le officine dell’Arte e della Creatività con un valore pedagogico addizionale. Recuperare le aree verdi e l’impiantistica per lo sport diffuso, la salute ed il ben vivere.

10. Politiche di genere, protezione e linguaggi

Contrastare gli stereotipi e la discriminazione di genere. Attuare piani di protezione e di uscita dalla violenza. Favorire l’occupazione femminile.