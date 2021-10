Corona: «Io poltronista? Veramente chi da 50 anni vive di incarichi è Mastella» Il presidente di Altrabenevento: «Il sindaco è nervoso: è alla fine della sua carriera politica»

Arriva la replica del presidente di Altrabenevento Corona al primo cittadino che lo aveva definito poltronista: «Mastella in conferenza stampa mi ha definito "poltronista" perché adesso sarei alla ricerca di incarichi, dopo aver denunciato per anni il malaffare. A parte il fatto che fa veramente ridere un'accusa di poltronismo a me che non ho mai chiesto posti di potere, da parte di un personaggio che da 50 anni vive di incarichi politici e conseguenti pensioni e vitalizi milionari, conquistati facendo il viandante, come egli stesso si definisce, capisco il suo livore nei miei confronti.

Si è infatti particolarmente risentito, fino a querelarmi, per le mie dichiarazioni pubbliche sul progetto di cementificazione dell'ex Collegio La Salle che Altrabenevento ha bloccato; sulla riscossione coattiva dei tributi e connesso dissesto e sull'acqua con il tetracloroetilene.

Anche in questi casi le sue denunce sono state archiviate perché ho detto la verità, come sono stati annullati dal giudice del lavoro i tre provvedimenti disciplinari che ho ricevuto, come dipendente del Comune, dalla amministrazione Mastella.

L'ex Ministro della Giustizia è nervoso, scantona e cerca la rissa anche co autentiche falsità perché ha capito di essere alla fine della sua carriera politica dopo aver subìto l'affronto da parte di quasi due mila elettori che hanno votato le sue liste ma non hanno votato lui, padrone e signore di Benevento».