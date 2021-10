Perifano su Corona conferma: "Nessun incarico" Il candidato di Alternativa per Benevento: "Devo deludere ancora una volta gli amanti del gossip"

"Ringrazio Gabriele Corona per la scelta, annunciata attraverso una presa di posizione chiara, pubblica e motivata, di sostenermi al ballottaggio. Devo però deludere ancora una volta gli amanti del gossip e dei retroscena e confermare che tra me e Corona non esiste alcun accordo nè intesa su futuri incarichi e future nomine". Così Luigi Diego erifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento che sfiderà al ballottaggio il primo cittadino uscente Clemente Mastella.