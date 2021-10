Romano: «Cementificio Ciotta a ditta di Benevento: miglior risposta a illazioni» L'assessore: «Aggiudicati lavori a ditta con sede legale a Benevento»

“La migliore risposta alle illazioni di questi giorni arriva dal lavoro messo in piedi in questi anni dal Comune di Benevento che lo scorso primo ottobre, dando seguito a procedure avviate da tempo, ha proposto l’aggiudicazione del recupero dell’ex cementificio Ciotta di contrada Olivola, confiscato dalla Magistratura ed ora riqualificato dall’amministrazione guidata da Clemente Mastella”. A dichiararlo Raffaelle Romano, assessore uscente alla Legalità e alla Trasparenza. “I lavori, a beneficio di quelli che speculano su un tema tanto delicato, - aggiunge - saranno realizzati da una ditta con sede legale in Benevento. La struttura, com’è noto, era stata destinata al Comune di Benevento dall’Agenzia nazionale per

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità ed è stata oggetto di un Accordo di programma tra lo stesso Comune e l’Università degli studi del Sannio per una ricerca finalizzata alla promozione, allo sviluppo e al consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione per perseguire la riqualificazione e/o la valorizzazione socio economica dell’immobile. Successivamente il Comune ha partecipato al bando regionale per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati – annualità 2020 ottenendo il via libera al progetto di recupero funzionale ed efficientamento energetico, che prevede un investimento complessivo di 110.000 euro rappresentando il primo passo verso il recupero dell’intera area”.