I mastelliani: «Contrade? Abbiamo vinto ovunque: loro sono snob ed elitari» Ai perifaniani «Poco attenti ai bisogni di comunità, pensano solo al centro città»

I mastelliani attaccano rivendicando il risultato nelle contrade e nei rioni popolari: «Una lista collegata a Perifano, tentando un'operazione squisitamente populista, annuncia di aver cominciato a lavorare per i rioni popolari e le contrade. Non riescono ad accettare, affermano, che Mastella abbia ottenuto un clamoroso consenso proprio in queste aree della città.



Ricordiamo a questi signori che il lavoro del sindaco e della sua amministrazione per queste zone è partito dal suo insediamento.

In cinque anni Mastella si è impegnato per dotare le aree periferiche di servizi essenziali che incredibilmente mancavano: numeri civici per le contrade, illuminazione pubblica, condotte idriche e marciapiedi sono solo alcuni dei progetti realizzati per collegare contrade e rioni al centro e consentire eguali standard di vita ai cittadini.

Questi ultimi lo hanno capito ed apprezzato, lo dimostra il risultato elettorale ottenuto in quelle aree, in cui loro hanno perso perché di sinistra hanno solo l'etichetta mentre in realtà sono snob ed elitari, poco attenti ai bisogni della comunità e propensi a difendere solo gli interessi di pochi. Si ergono a paladini delle contrade, ma omettono di dire che tra le loro fila annoverano chi nel passato ha sottratto i fondi del ristoro alle contrade concentrandoli tutti per il centro città, una pratica terminata solo grazie al sindaco Mastella.

Si tratta di fatti concreti, d'altronde la politica cittadina ha bisogno di questo e non di contrapposizioni tra destra e sinistra.



Noi siamo sereni perché abbiamo vinto ovunque mentre loro, a loro dire, hanno iniziato ora a lavorare nelle contrade e rioni...dovevano farlo prima, ne hanno avuto la possibilità, perché non lo hanno fatto?»